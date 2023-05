Naumburg/Weißenfels/MZ - Dumm gelaufen: Ein Einbrecher, der in der Nacht zu Dienstag in ein Bekleidungsgeschäft in der Naumburger Wenzelsstraße eingebrochen war und mehrere Kleidungsstücke gestohlen hatte, hat selbst für seine zeitnahe Festnahme gesorgt: Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann seinen Personalausweis sowie die EC-Karte am Tatort verloren. So habe man dem Einbrecher schnell auf die Spur kommen können: Als er später am Weißenfelser Bahnhof den Zug aus Naumburg verließ, lief er Beamten direkt in die Arme. Diese fanden im Rucksack des Mannes einen Teil der Beute.