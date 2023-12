Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gostau - Lützens Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) hat in der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt, dass die Verwaltung im ehemaligen Sössener Gemeindezentrum in Gostau eine Garage für den dort stationierten Malteser-Rettungswagen freiräumen wird. Gegenwärtig werde der Platz noch als Frühstücksraum von Bauhof-Mitarbeitern genutzt. Künftig soll dort aber der Rettungswagen im Warmen abgestellt werden können. Die Kreisverwaltung und Mitglieder des Innenausschusses des Kreistages hatten zuletzt darauf gedrungen, dass der Rettungswagen in Gostau nicht länger in der Kälte steht. Denn das bedeute für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes Mehraufwand, da sie so ihre Einsatzrucksäcke nicht einfach auf dem Fahrzeug lassen können.