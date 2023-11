Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen - Frauen sind ängstlich und schwach? Nicht nach dem sie einen Kurs bei Cornelia Funke und Tom Karius besucht haben. In ihrer Kampfkunstschule „WT Plus“ in Lützen boten die beiden Coaches am Samstag anlässlich des internationalen Orange Day am 25. November, der weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machte, einen speziellen Selbstverteidigungskurs für Frauen an.