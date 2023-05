Volleyball-Camp in Langendorf

Warmspielen am Netz: Nach den Trainingseinheiten wurde ein kleines Turnier zwischen den Teilnehmenrn ausgetragen.

Langendorf/MRS - Gebaggert was das Zeug hält wurde am Wochenende wieder in Langendorf. Dort fand auf dem Sportplatz von Freitag bis Sonntag das zweite Beach-Volleyballcamp des Sportvereins Grün-Weiss für Kinder und Jugendliche statt.