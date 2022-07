Großer Einsatz der Feuerwehr bei der Evakuierung des Einkaufszentrums „Schöne Aussicht“ am Mittwoch bei Weißenfels. Wie viele Personen von der Räumung betroffen sind.

Leißling/MZ - Das Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling bei Weißenfels musste am späten Mittwochnachmittag evakuiert werden. Grund ist eine Rauchentwicklung in dem Komplex.

Betroffen sind mehrere hundert Personen - Kunden und Angestellte. Dem Vernehmen nach ist die Rauchentwicklung in jenem Flügel des EKZ aufgetreten, in dem unlängst der neue Rewe-Markt eröffnet worden ist. Nähere Informationen zu Brandherd und -ursache sowie zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.