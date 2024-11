Welche Bauarbeiten in den vergangenen Monaten notwendig waren.

Leipziger Straße in Weißenfels ist ab Freitag wieder offen

Die Leipziger Straße in Weißenfels war in den vergangenen Jahren immer wieder gesperrt.

Weißenfels/MZ. - Die Leipziger Straße in Weißenfels ist ab diesen Freitag wieder befahrbar. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, sind die Arbeiten zur Erneuerung des Borauer Grabens in Höhe des Ortsausgangs abgeschlossen.

Die Straße war seit dem 30. September voll gesperrt, weil im Auftrag des Unterhaltungsverbandes Mittlere Saale–Weiße Elster während der Bauarbeiten die Fahrbahn geöffnet und ein mehrteiliges Stahlbetonfertigteil neu eingesetzt wurde. Insgesamt drei Durchlässe – unterhalb des Fahrradweges, unterhalb der Leipziger Straße und unterhalb des Wirtschaftsweges zur Gartenanlage – müssen mit Fördermitteln des Landes erneuert und teilweise auch vergrößert werden. Bis Dezember dieses Jahres soll noch der dritte Durchlass des Borauer Grabens unterhalb des Wirtschaftsweges zur Gartenanlage fertiggestellt werden.