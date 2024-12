Die Weißenfelser Wohnungsbaugenossenschaft will den Wohnblock in der Nikolaistraße wieder vermieten. Doch zum Jahresende gibt es eine schlechte Nachricht.

Stadtentwicklung in Weißenfels

Der Plattenbau in der Nikolaistraße

Weißenfels/MZ. - Die gute Nachricht verkündet Vorstand René Doll zuerst: Die Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale (WBG) hat jetzt bei der Stadt den Bauantrag für die Kernsanierung des leerstehenden Plattenbaus in der Nikolaistraße 31 bis 37 gestellt. Ein Zeichen dafür, dass die Genossenschaft grundsätzlich weiter an dem ehrgeizigen Vorhaben festhalten will.