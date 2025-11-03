Grün-Weiß ist der mitgliederstärkste Sportverein im Raum Weißenfels. Welche Ehrungen es beim Ball gegeben hat und wie das neue Maskottchen aussieht.

Langendorfer Verein lässt es krachen - Erster Ball im Kulturhaus

Die beiden Tanzgruppen „Green Steps“ und „Dancing Queens“ zeigen auf der Bühne Auszüge ihrer Choreografien.

Weißenfels/MZ. - Einen hochkarätigen 30. Sportlerball erleben am Sonnabend die Mitglieder des Sportvereins Grün-Weiß Langendorf und ihre Gäste im Weißenfelser Kulturhaus. An edel dekorierten Tischen und in weiterer glamouröser Ausstattung reiht sich für sie auf der Bühne ein spannender und unterhaltsamer Programmpunkt an den anderen.