Die Hobby-Bauern aus Langendorf feiern in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Was sie sich mit ihrer neuen Vereins-Chefin für diese Saison vorgenommen haben.

Langendorfer Solawi startet mit Frau an der Spitze in neue Saison

Carolin Dube ist die neue Solawi-Chefin in Langendorf. In einem der Gewächshäuser, die auf dem Gelände aufgestellt wurden, wachsen bereits die ersten Gemüsepflanzen an.

Langendorf - Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt ...“ heißt es in einem alten Volkslied. Auf den März wollen die Hobby-Bauern der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Langendorf jedoch nicht warten. Schon jetzt sind die Vorbereitungen auf die neue Saison hier in vollem Gange. Diesmal hält dabei übrigens erstmals eine Frau die Zügel in den Händen: Karolin Dube heißt sie, ist seit kurzem neue Vorstandsvorsitzende des Vereins. Sie folgt damit Jens Mielke, der den Vorsitz zwei Jahre lang führte.