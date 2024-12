Teuchern und weitere Gemeinden des Burgenlandkreises wollen gern Asylbewerber hinzuziehen, die bislang nur in Weißenfels, Naumburg und Zeitz arbeiten. Warum der Landrat das ablehnt.

Teuchern/MZ. - Mehrere Bauhöfe der Gemeinden des Burgenlandkreises leiden unter Personalmangel. Zugleich gibt es seit April sogenannte verpflichtende Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber und Geduldete im Kreis. Die Menschen werden unter anderem zur Beseitigung von Totholz in Parks, Entfernung von Unkraut und Moos auf Wegen und Plätzen, für einfache Mäharbeiten sowie zu Ausbesserungsarbeiten an Bänken, Zäunen und Geländern hinzugezogen – jedoch nur in Weißenfels, Naumburg und Zeitz.