Wie wird es ohne die Hochstraßenbrücken über das Rondell? René Rebenstorf stellt sich am Donnerstag den Bürgerfragen

Was halten Sie vom Umbau des Riebeckplatzes?

Auf die Grünanlage in der Mitte des Riebeckplatzes soll das Zukunftszentrum kommen.

Halle (Saale)/MZ - Mit durchschnittlich 90.000 Fahrzeugen pro Tag ist der Riebeckplatz in Halle der verkehrsreichste Knoten in Ostdeutschland. Der Superkreisel aus den 1960er Jahren steht nun vor einem Großumbau, um Platz für das Zukunftszentrum zu schaffen. In der Öffentlichkeit werden die Pläne kontrovers diskutiert, vor allem der Abriss der beiden Hochstraßenbrücken über das Rondell.

Im Gläsernen Büro der MZ im Hauptbahnhof steht der Beigeordnete für Stadtentwicklung, René Rebenstorf, am Donnerstag von 11.30 bis 13.30 Uhr Rede und Antwort. Dafür können alle Interessierten in den Pavillon am Haupteingang kommen, um mit Rebenstorf über die Neugestaltung des Riebeckplatzes zu sprechen.

Das sind die wichtigsten bislang bekannten Fakten:

1 Wann soll der Umbau des Platzes beginnen?Vermutlich werden noch in diesem Jahr Leitungsumverlegungen starten, um Baufreiheit zu bekommen – auch für das neue Vier-Sterne-Hotel am Busbahnhof. 2026 soll es dann auf dem Riebeckplatz losgehen. Entweder werden zuerst die Brücken über das Rondell abgerissen, oder die Volkmannstraße erhält schon ihre neue Trasse, die dann über den Parkplatz an den Schienen führt.

2 Wird der Riebeckplatz für die Arbeiten voll gesperrt?Nein, laut Stadt soll der Verkehr zumeist rollen. Teilweise Sperrungen, etwa für den Brückenabriss, sind aber nicht ausgeschlossen. Ende 2027 soll der neue Riebeckplatz soweit fertig sein, dass der Bau des Zukunftszentrums beginnen kann.

3 Droht nach der Neugestaltung ein dauerhafter Stau auf und um den Riebeckplatz?Das wird sich zeigen. Die Stadt verweist auf ein Verkehrsgutachten. Demnach bleibt der Kreisel leistungsfähig. Die Hoffnung besteht unter anderem darin, dass mit der Fertigstellung der A143 westlich von Halle der Durchgangsverkehr abnimmt. Kritiker bezweifeln das.

4 Sind Änderungen an den Umbauplänen möglich?Wenn, nur geringfügig. Der Standort des Zukunftszentrums zentral am nördlichen Ende des Riebeckplatzes steht. Sowohl im Architektur- als auch im Landschaftswettbewerb wurde nach dieser Maßgabe geplant. Zudem hat Halle die Finanzierung sicher. 70 Millionen kostet der Umbau. Das Geld stammt zumeist aus Fördertöpfen. Acht Millionen trägt die Stadt.