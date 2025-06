Sommer Open Air Kufa-Beach wird Schlagerparadies: Annemarie Eilfeld lädt Fans nach Dessau ein

Statt auf die Schlagerburg nach Roßlau lockt Schlagersängerin Annemarie Eilfeld nun an den Strand an der Kulturfabrik Dessau. Wie es dazu kommt und wen die Influencer Denise und Henning Merten, die Moderatoren des Abends, am 2. August begrüßen werden.