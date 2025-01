In Weißenfels ist am Donnerstag ein 38-jähriger Mann mit zwei Ladendiebstählen aufgefallen und steht nun im Visier der Polizei (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In einem Geschäft in der Weißenfelser Innenstadt hat ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag Parfüm im Wert von rund 400 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Tatverdächtige identifiziert werden, gegen den 38-Jährigen werde nun ermittelt. Laut den Beamten hatte eine Mitarbeiterin den Mann beim Stehlen ertappt und sich ihm in den Weg gestellt. Der Täter habe die Frau aber zur Seite gestoßen und mit der Beute fliehen können.

Diebe wollte zuvor Zahnbürsten in Weißenfelser Geschäft stehlen

Kurz zuvor, gegen 14 Uhr, war der Mann bereits in einer Drogerie in der Jüdenstraße erwischt worden, wie er mehrere elektrische Zahnbürsten mitgehen lassen wollte. Eine aufmerksame Mitarbeiterin hatte ihn dabei beobachtet und es gelang ihr, den Beutel mit dem Diebesgut an sich zu nehmen. Als der Mann aufgefordert wurde, ins Büro des Geschäftes zu gehen, stieß er die Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete.