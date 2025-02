Weißenfels/MZ. - Kreischender Motorsägenlärm dominiert in dieser Woche die Geräusche auf dem Gelände des früheren Heizungs- und Sanitärtechnikunternehmens von Roberto Spode in Burgwerben bei Weißenfels. Der Holzschnitzkünstler Sebastian Seiffert aus Querfurt fertigt dort für Winzer Patrick Gaudig aus dem Nachbarort Kriechau eine überlebensgroße Statue eines Winzers aus Holz an. Diese soll einmal auf Gaudigs Weinhof gut zur Geltung kommen. Filigrane Schnitte mit der Motorsäge und fein herausgearbeitete Konturen im schätzungsweise 200 Jahre alten Eichenholz lassen die Figur von Tag zu Tag lebendiger wirken.

Kettensägenkünstler aus Querfurt ist seit 2004 selbstständig

Patrick Gaudig erzählt vor Ort, wie es dazu gekommen war. Mit den früheren Unternehmern Thomas Schreiber und Roberto Spode aus Burgwerben habe er bei einem Glas Wein auf seinem Hof erzählt, dass er es sich irgendwann einmal vorstellen könnte, so eine Figur anfertigen zu lassen. Er hatte nämlich in Naumburg eine Holzskulptur eines Wanderers gesehen und die hatte ihm sehr gefallen. Was der Winzer nicht wusste: Schreiber und Spode kannten den Holzschnitzkünstler Sebastian Seiffert. Der gelernte Forstwirt, der seit 2004 damit selbständig ist, hatte nämlich einige Jahre lang auf dem von den beiden Unternehmern jährlich ausgerichteten Bauernmärkten in Burgwerben sein Handwerk vorgeführt. Ohne dass Patrick Gaudig es gewusst habe, hätten sie Kontakt zu Seiffert aufgenommen. Dann überraschten sie Gaudig mit den Worten: „Wir haben zwei Eichen, die geschnitzt werden können.“ Die stattlichen Stämme mit bis zu einem Durchmesser von etwa 70 Zentimetern und einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen wurden dann aus einem Wald bei Zörbig auf das Gelände des ehemaligen Unternehmens von Spode gebracht.

43-Jähriger ist Europameister im Kettensägenschnitzen

Dort begann Seiffert diese Woche sein Werk. Was seine Arbeit kostet, will er nicht preisgeben. Wie Gaudig aber sagt, liegt der Preis für das Holz bei etwa 750 Euro pro Kubikmeter und Seiffert verarbeitet etwa zwei Kubikmeter. Hinzugerechnet werden muss dann noch die Schnitzarbeit. Während Patrick Gaudig das erzählt, arbeitet der 43-jährige Künstler, der 2012 sogar Europameister im Kettensägenschnitzen geworden war, das Gesicht des Winzers aus dem Holz heraus, schnitzt eine Schirmmütze auf den Kopf und gestaltet Hände und Arme. Am Sockel will Seiffert noch eine Felslandschaft einarbeiten. Separat schnitzt er noch eine Butte mit Weintrauben- und -blättern. Dieses Traggefäß wird auf den Rücken des Holzwinzers mit Leim, Dübeln und Schrauben befestigt. Eine Vorlage hat Seiffert für seine Arbeit übrigens nicht. „Ich kopiere nicht“, sagt er.

Skulptur für den Kriechauer Winzer wiegt 400 Kilo

Gaudig soll die etwa 400 Kilogramm schwere Skulptur dann mit einer Dünnschichtlasur versiegeln und so aufstellen, dass vom Boden her keine Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann, rät der Fachmann. „Dann hat er sein Leben lang etwas davon“, so Seiffert, der sein Werk noch diese Woche vollenden will.