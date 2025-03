Ähnlich wie auf diesem Archivbild haben sogenannte Planenschlitzer in der Nacht zu Mittwoch an der A38 bei Weißenfels und bei Merseburg die Planen von insgesamt 17 Lkw aufgeschnitten.

Weißenfels/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 17 Planen von Lkw auf den Parkplätzen „Saaletal“ nahe Weißenfels und „Geiseltal“ bei Merseburg an der A38 aufgeschlitzt. Das teilt die Autobahnpolizei in Weißenfels am Donnerstag mit. Der dadurch verursachte Schaden werde auf 5.000 Euro geschätzt. Ladung hätten die Planenschlitzer derweil nicht gestohlen. Die Ermittlungen laufen. In den vergangenen Wochen waren auf Parkplätzen an der A38 bereits mehrfach Planenschlitzer auf die Ladeflächen von Lkw eingedrungen und hatten teils wertvolle Fracht gestohlen.