Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer am Montagmorgen in Weißenfels ist Letzterer leicht verletzt worden. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Wie es hieß, war der Radler gegen 7 Uhr an der Kreuzung B176/Tagewerbener Straße mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei sei der 25-Jährige gestürzt. Der genaue Unfallhergang war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.