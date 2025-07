Lützen/MZ - Bei einem Unfall in Lützen im Burgenlandkreis ist eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei mit. Wie es hieß, hatte die Frau am Dienstag in der Starsiedeler Straße ihr Auto abgestellt. Als sie ausstieg, rollte der Pkw plötzlich weiter und stieß gegen ein anderes parkendes Fahrzeug. Beim erfolglosen Versuch, ihr rollendes Auto zu stoppen, habe sich die Frau verletzt. Durch die Kollision seien zudem beide Fahrzeuge beschädigt worden.