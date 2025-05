Der Förderverein der Grundschule Tagewerben veranstaltete am Samstag eine Musikalischen Lesenacht. Was man mit dem Projekt erreichen wollte.

Tagewerben - Jenny, die kleine Giraffe fand den leckerste Frucht der Savanne. Doch weil sie so beschäftigt war, die Früchte zu sammeln, vergaß sie die Zeit und geriet in ein schweres Gewitter. Wie die Geschichte der kleinen Giraffe ausging, das erfuhr das Publikum bei der musikalischen Lesenacht am Samstag in der Kirche Tagewerben. Dort verwandelten die Zweitklässlerin Klara Pollmächer zusammen mit vielen anderen Schülern der Grundschule Tagwerben die Kirche mit ihre selbstverfasste Geschichte in einen magischen Ort.