Starsiedel - Von außen macht die Kirche in Starsiedel auf den Laien einen vermeintlich noch ganz guten Eindruck. Doch das rot-weiße Flatterband ringsum das Gotteshaus deutet an, dass es Probleme gibt. Wie gravierend diese sind, das hat Madeleine Fröhlich in der vergangenen Woche in der Sitzung des Starsiedeler Ortschaftsrates deutlich gemacht. Das Gebäude sei nicht mehr nutzbar, denn die Decke käme immer weiter runter. „Wir steuern leider auf einen Abriss zu“, macht die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates den Ernst der Lage deutlich.