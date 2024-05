Das für Samstag geplante Kinderfest im Weißenfelser Freibad wurde wegen Sturm- und Regenwarnungen abgesagt. Organisator Heiko Frischleder kündigte an, dass das Fest am 13. Juli nachgeholt wird.

Am Samstag sollte im Weißenfelser Freibad das große Kinderfest steigen. Wegen der Wetterprognosen wurde es jetzt abgesagt.

Weißenfels/MZ. - Am Donnerstagmittag mussten die Organisatoren die Reißleine ziehen: Weil am Wochenende Sturm und starker Regen vorhergesagt sind, fällt das am Samstag geplante Kinderfest im Weißenfelser Freibad aus.

„Wir bedauern die Absage sehr, doch die Wettervorhersagen lassen uns keine andere Wahl“, so Unternehmer Heiko Frischleder, der die gastronomische Versorgung in der Freizeitoase am Kastanienweg übernommen hat.

Neuer Termin für das Kinderfest

Bei aller Enttäuschung hat er aber gleich eine gute Nachricht. Das Kinderfest wird am Samstag, 13. Juli nachgeholt. Alle Gäste unter 18 Jahren erhalten dann freien Eintritt ins Bad.