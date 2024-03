Weißenfels/MZ. - Ohrenbetäubender Lärm dringt am Dienstagvormittag aus der Weißenfelser Schlosskirche. Drinnen erzählt der Kinderbuchautor Patrick Addai rund 120 Schülern Geschichten aus seiner afrikanischen Heimat - ausdrucksstark, dynamisch, mit viel Herz. Er klopft auf seine Djembé, eine Bechertrommel aus Westafrika. Die Kinder der 3. bis 5. Klassen der Berg- und der Beuditzschule sind begeistert, tanzen, lachen und rufen - eine ausgelassene Unterrichtsstunde mal anders.

Am Eingang der Kirche beobachtet Museumspädagogin Ilonka Struve das bunte Treiben. Sie kennt den temperamentvollen Autor und Schauspieler seit mittlerweile 25 Jahren. Seitdem ist der gebürtige Ghanaer immer wieder ein gern gesehener Gast in Weißenfels. „Ich erzähle Geschichten, die mir einst meine Oma erzählt hat“, sagt Addai, der heute in Wien lebt. 17 Kinder- und Jugendbücher hat er bislang geschrieben. Mit Titeln wie „Das Schnarchen der Ungeheuer“ oder „Die Großmutter übernimmt das Fernsehen“. In Luxemburg, so erzählt er, seien zwei seiner Geschichten sogar zu Schulbüchern geworden. Im Sommer werde ein weiteres Buch erscheinen. Es erzähle davon, wie eine Schildkröte ihren 250. Geburtstag feiert und dazu Artgenossen aus der ganzen Welt einlädt.

Auftritt bei Senioren

Natürlich werde dieses Buch auch in Weißenfels vorgestellt, versichert Ilonka Struve, die mittlerweile seit vier Jahrzehnten im Weißenfelser Kulturbetrieb aktiv ist. „Es ist immer wieder schön, wenn er zu uns kommt“, sagt sie. Einen Tag vorher war Addai schon an Schulen in Tagewerben und Laucha. Nach dem Auftritt in der Schlosskirche hat er am selben Tag noch einen weiteren Termin. Im Seniorenzentrum am Töpferdamm will er die Älteren mit seinem Temperament begeistern.

Patrik Addai hat somit Anfang dieser Woche einen Umweg über Weißenfels nach Leipzig gemacht. Denn dort wird er an diesem Wochenende unter den laut Veranstalter rund 2.900 Mitwirkenden auf der Buchmesse zu finden sein. Am Stand des österreichischen Schriftstellerverbandes wird er seine Geschichten vorstellen.

Neuauflage für Märchenbuch

Und natürlich wird auch Ilonka Struve am Wochenende in Leipzig sein. „Ich bin in diesem Jahr zum 30. Mal dabei“, erzählt die Museumspädagogin, die allein im vergangenen Jahr bei mehr als 300 Veranstaltungen im Museum insgesamt mehr als 7.000 Gäste begrüßen konnte. Nun will sie Weißenfels auch wieder auf dem großen Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche vertreten. „Ich bin gespannt auf die Tage und möchte für die schönen Angebote in unserem Schloss und die Kultureinrichtungen in der Stadt werben“, sagt sie. Im Bunten Forum (Halle 3, Stand A 219) wird sie an diesem Freitag um 12.30 Uhr eine Neuauflage des Märchenbuches „Kerzentopf und Feenhexen“ vorstellen, das von Drittklässlern der Tagewerbener Grundschule illustriert wurde. Am Sonnabend dann können die Messebesucher ab 15.30 Uhr bei der Lesung „Das Schlossmärchen“ mehr über den Alltag einer Prinzessin im Schloss erfahren.