Kein Winterdienst - Bürger fühlen sich von der Stadt Weißenfels ungerecht behandelt

Barbara Reichert (links) und Sybille Gründler stehen am Schlehenweg in Weißenfels. Die Straße ist stark abschüssig und wird im Winter bei Schneefall und Glätte zur Gefahr. Einmal ist Frau Reichert schon schwer gestürzt.

Weissenfels/MZ - -Wenn Barbara Reichert an den Januar vor drei Jahren denkt, kommen ihr noch heute die Tränen. Es war tiefster Winter, die Straße vor ihrem Haus im Schlehenweg spiegelglatt. An der Kreuzung zum Holunderweg passierte es: Die 82-jährige Weißenfelserin rutschte aus und fiel hin. „Ein Nachbar hat mich aufgehoben“, erinnert sich die Senioren mit Tränen in den Augen. Ein Rettungswagen wurde gerufen, selbst die Sanitäter konnten sich kaum auf den Beinen halten - so glatt war es in dem Wohngebiet unweit des Lassalleweges.