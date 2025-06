Die Entscheidung, dass Skikompaktkurse in Sachsen-Anhalt erhalten bleiben, sorgt an Weißenfelser Schulen für Erleichterung. Warum das Angebot den Beteiligten so wichtig ist.

Der Skikompaktkurs hat am Weißenfelser Goethegymnasium eine lange Tradition und wird seit mehr als 30 Jahren durchgeführt. In den vergangenen Jahren ging es für die Schülergruppen nach Murau in Österreich, wo viele der Kinder ihre ersten alpinen Wintersporterfahrungen sammeln konnten und wo auch dieses Foto entstanden ist.

Weißenfels - Es ist eine Entscheidung, die an den Schulen in Weißenfels für Aufatmen sorgen dürfte: Skikompaktkurse sollen als Teil des Sportunterrichts in Sachsen-Anhalt weiterhin möglich sein. Das hatte die Landesregierung am Mittwoch verkündet. Der Wintersport an Schulen ist damit also kein Schnee von gestern. Lesen Sie in der MZ, wie Schüler und Lehrer aus Weißenfels jetzt reagieren.