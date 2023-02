Was die Täter im Burgenlandkreis erbeutet haben und wie die Polizei sie schnappen will.

Weißenfels/MZ - Im Lidl- Discounter in der Merseburger Straße in Weißenfels haben unbekannte Täter am Mittwochabend während der Geschäftszeit und bei Publikumsverkehr den Kaffeeautomaten im Eingangsbereich aufgebrochen. Nach Polizeiangaben erbeuteten sie die Münzbox, in der sich knapp 100 Euro an Hartgeld befanden. Bei der Suche nach den Automatenknackern bitten die Beamten nun mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise an die Polizei unter Tel. 03443/ 282 293