Großgörschen - Ein Angebot, besonders für ältere Bewohner des Ortes, die am 19. September zur offiziellen Vorstellung den Weg nach Lützen gescheut hatten, sollte es sein, was der Ortschaftsrat von Großgörschen am Sonntag organisiert hat: Ortsbürgermeisterin Nadine Klopp (Bürgerliste) hatte die beiden Bürgermeisterkandidaten für Lützen an liebevoll herbstlich dekorierte Kaffeetafeln eingeladen, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.