Neues Gefängnis am Sandberg? JVA-Neubau in Weißenfels: Hunderte besuchen Info-Veranstaltung

Zunächst in Halle geplant will Sachsen-Anhalt das neue Groß-Gefängnis jetzt in Weißenfels bauen: Viele Langendorfer äußern im Weißenfelser Kulturhaus Kritik am möglichen Bauvorhaben. Der Oberbürgermeister verrät derweil, wen man zuvor ansiedeln wollte.