Mehr als zwei Millionen Euro muss der Burgenlandkreis in diesem Jahr für die Jugendhilfe zusätzlich aufbringen. Welche Gründe es dafür gibt und wie die Mehrausgaben ausgeglichen werden sollen.

Weissenfels/MZ. - Etwas mehr als zwei Millionen Euro muss der Burgenlandkreis in diesem Jahr zusätzlich für die Jugendhilfe aufwenden. Veranschlagt waren zunächst annähernd 50 Millionen Euro. „Wir haben in nahezu allen Bereichen der Jugendhilfe mit Aufwuchs zu tun“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) in dieser Woche im Kreisausschuss, als es um die sogenannten außerplanmäßigen Auszahlungen ging, für die es die Zustimmung des Kreistags braucht.