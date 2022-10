Inka Bause sagt Konzert in Weißenfels ab

Auch Inka Bause sagt Konzert ab

Weissenfels/MZ - Erst hatte kürzlich Ostmusik-Ikone Veronika Fischer ihr mehrfach abgesagtes Konzert in Weißenfels aus Krankheitsgründen erneut verschoben (die MZ berichtete). Nun gibt es auch Hiobsbotschaften für Fans von Schlagerstar und TV-Moderatorin Inka Bause („Bauer sucht Frau“): Ihr Konzert am 4. November im Kulturhaus ist abgesagt worden. Wie Fischers Gastspiel war auch Bauses Auftritt zuvor bereits zwei Mal verschoben worden. „Einen Ersatztermin gibt es nicht. Bereits erworbene Tickets können am Ort des Kaufs zurückgegeben werden“, teilte Stadtsprecherin Katharina Vokoun mit. Die Absage habe nichts mit Weißenfels zu tun. Bause habe bis auf wenige Auftritte die gesamte Tournee abgeblasen. Dabei habe die Künstlerin auf „die allgemeine wirtschaftliche Ungewissheit, die auch in der Veranstaltungsbranche spürbar sei“ und darauf verwiesen, dass beim Großteil der Menschen aktuell schlichtweg andere Bedürfnisse Priorität hätten.Foto: Thomas Klitzsch