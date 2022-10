Veronika Fischer sagt Weißenfels bereits zum dritten Mal ab

Weißenfels/MZ - Sängerin Veronika Fischer und Weißenfels - das ist in jüngster Zeit eine ganz spezielle Konstellation: Nachdem Fischers Konzert in der Saalestadt coronabedingt bereits zweimal abgesagt worden war (die MZ berichtete), ist das nun für diesen Freitag im Kulturhaus geplante Gastspiel mit ihrer Band erneut verschoben worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Grund sei erneut Krankheit, ob wiederum Corona eine Rolle spielt, blieb offen. Immerhin stehe ein Nachholtermin fest: 11. Dezember, 20 Uhr. Bereits erworbene Tickets bleiben gültig, hieß es.

