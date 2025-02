Weißenfelser, die das Handynetz der Deutschen Telekom nutzen, müssen kommende Woche mit Störungen rechnen. Welcher Stadtteil betroffen ist und was die Gründe sind.

In Weißenfels kann es zu Störungen im Handynetz kommen

Kommende Woche müssen Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom in Weißenfels mit Netzstörungen rechnen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der kommenden Woche müssen Nutzer der Handynetzes der Deutschen Telekom in Weißenfels mit Störungen rechnen. Welcher Teil der Stadt betroffen ist und was die Gründen sind, lesen Sie hier.