Weißenfels/MZ - Ein am vergangenen Freitag auf einer Baustelle in Weißenfels gestohlener Radlader ist wieder aufgetaucht: Fahndern der Polizei ist es am Dienstagabend gelungen, die Maschine mit Hilfe eines GPS-Signals aufzuspüren, teilte das Revier Burgenlandkreis am Mittwoch mit. Demnach befand sich der Radlader auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Leipziger Straße. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an dem Fahrzeug, bevor dieses wieder an den Eigentümer übergeben werden konnte. Die Ermittlungen laufen.