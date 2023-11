Was durch den Brand in Weißenfels noch in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

In Weißenfels musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag wegen eines brennenden Kinderwagens ausrücken (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Merseburger Straße in Weißenfels hat in der Nacht zu Dienstag Kinderwagen in Flammen gestanden. Ein nahe gelegener Stromkasten wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Verletzt wurde niemand. Anwohner konnten den Brand löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Kripo ermittele gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung.