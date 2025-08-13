In einer Gartenanlage in Hohenmölsen im Burgenlandkreis hat ein Nadelbaum in Flammen gestanden. Was laut Polizei die Ursache gewesen sein könnte.

Hohenmölsen/MZ - Polizei- und Feuerwehreinsatz am Mittwochvormittag in der Kleingartenanlage an der Lindenstraße in Hohenmölsen: Dort hatte ein vertrockneter Nadelbaum Feuer gefangen, teilte das Revier Burgenlandkreis mit. Vermutlich habe sich der Baum bei Gartenarbeiten entzündet. Die Flammen konnten zügig gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Pflanzen oder Gegenstände verhindert werden. Anhaltspunkte für eine mögliche Straftat lägen nicht vor.