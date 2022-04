Im Weißenfelser Zentrum werden die Parkplätze knapp

Weißenfels/MZ - Einen Parkplatz in der Weißenfelser Innenstadt zu finden, das dürfte in den nächsten Wochen noch schwieriger werden. Wie der Burgenlandkreis auf MZ-Anfrage informierte, ziehen die Mitarbeiter des Jobcenters des Burgenlandkreises bis Ende April vom bisherigen Standort am Weg nach der Marienmühle in den Neubau an der Ecke Saalstraße/Niemöllerplatz. Hinzu kommen Teile der Kreisverwaltung, die bis Mitte Mai ihre Büros in dem neuen Gebäudekomplex mit rund 170 Arbeitsplätzen beziehen.