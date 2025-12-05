weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Hunde in Weißenfels: Hundesteuer soll steigen - Das sind die Beträge ab kommendem Jahr

Eil:
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen

Hunde in Weißenfels Hundesteuer soll steigen - Das sind die Beträge ab kommendem Jahr

Die Abgaben für Vierbeiner sind in Weißenfels seit 2003 unverändert. Jetzt hat die Stadt eine neue Satzung vorgelegt.

Von Andreas Richter 05.12.2025, 10:00
Auch für Dackel müssen die Weißenfelser ab kommendem Jahr mehr zahlen.
Auch für Dackel müssen die Weißenfelser ab kommendem Jahr mehr zahlen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Weißenfels/MZ. - Wer in Weißenfels einen Hund besitzt, der muss ab 2026 mehr bezahlen. Das sieht eine neue Hundesteuersatzung vor, die jetzt im Haupt- und Finanzausschuss bei einer Gegenstimme beschlossen wurde. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat auf seiner Sitzung am 11. Dezember.