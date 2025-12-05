Die Abgaben für Vierbeiner sind in Weißenfels seit 2003 unverändert. Jetzt hat die Stadt eine neue Satzung vorgelegt.

Hundesteuer soll steigen - Das sind die Beträge ab kommendem Jahr

Auch für Dackel müssen die Weißenfelser ab kommendem Jahr mehr zahlen.

Weißenfels/MZ. - Wer in Weißenfels einen Hund besitzt, der muss ab 2026 mehr bezahlen. Das sieht eine neue Hundesteuersatzung vor, die jetzt im Haupt- und Finanzausschuss bei einer Gegenstimme beschlossen wurde. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat auf seiner Sitzung am 11. Dezember.