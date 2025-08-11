In Großkorbetha fand am Wochenende zum fünften Mal der „Motorrad-Klassik-Sonntag“ statt und lockte zahlreiche Teilnehmer auf Mopeds und Motorrädern an. Was sie dort erlebten.

Torsten Busch (l.) und Ralf Woyack organisierten das Treffen, das einer Zeitreise durch die Geschichte der Fahrzeuge anmutet.

Großkorbetha - Lack und Chrom blinken in der Sonne, das Knattern der Motoren bildet die Soundkulisse im Pfarrgarten in Großkorbetha. Dort fand am Sonntag der fünfte Motorrad-Klassik-Sonntag statt. Aus dem ganzen Burgenlandkreis sowie dem Leipziger Umland strömten ab den frühen Morgenstunden Oldtimer- Liebhaber mit ihren teils historischen Maschinen heran.