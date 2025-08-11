weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Mekka für Oldtimer-Fans Hunderte Motorrad-Liebhaber pilgern am Sonntag nach Großkorbetha

In Großkorbetha fand am Wochenende zum fünften Mal der „Motorrad-Klassik-Sonntag“ statt und lockte zahlreiche Teilnehmer auf Mopeds und Motorrädern an. Was sie dort erlebten.

Von Meike Ruppe-Schmidt 11.08.2025, 08:00
Torsten Busch (l.) und Ralf Woyack organisierten das Treffen, das einer Zeitreise durch die Geschichte der Fahrzeuge anmutet.
Torsten Busch (l.) und Ralf Woyack organisierten das Treffen, das einer Zeitreise durch die Geschichte der Fahrzeuge anmutet. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Großkorbetha - Lack und Chrom blinken in der Sonne, das Knattern der Motoren bildet die Soundkulisse im Pfarrgarten in Großkorbetha. Dort fand am Sonntag der fünfte Motorrad-Klassik-Sonntag statt. Aus dem ganzen Burgenlandkreis sowie dem Leipziger Umland strömten ab den frühen Morgenstunden Oldtimer- Liebhaber mit ihren teils historischen Maschinen heran.