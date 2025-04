Dieses Archivbild zeigt die Zerstörung in der Güntherstraße in Lützen nach einem Luftangriff im Jahre 1944.

Lützen - Am 15. April jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Lützen zum 80. Mal. Im Jahre 1945 ging eine dunkle Ära der Geschichte zu Ende. Lützener Familien beklagten 238 Tote und Vermisste, so der Heimatgeschichtsinteressierte, Peter Fiedler, in seinem Film „750 Jahre Lützen. 1269 bis 2019“.