Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Abiball 2024 - die Party ist in vollem Gange. Es wird getanzt, gelacht und geflirtet. Doch plötzlich: ein Stromausfall! Und drei Schüler landen ohne sich versehen zu haben im Jahr 1994. Was sich wie ein Science-Fiction Film anhört, konnten die Zuschauer am Freitag in der Aula des Goethegymnasiums als Theaterstück erleben. „Zurück zum Abi - die 90er Show“ lautete der Name des Stücks. Auf die Bühne gebracht haben es die Zwölftklässler. Die Anlehnung an den Titel des Hollywoodstreifens „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox aus dem Jahr 1985 ist dabei kein Zufall.