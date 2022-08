Hohenmölsener Jugendlicher erlebt Sommermärchen auf dem Einrad

Einrad-Weltmeister Elias Schumann (Bildmitte) zeigte seinen Vereinskameraden beim Sommercamp in Nebra einige Tricks und Kniffe.

Nebra/MZ - Ganz gleich, wo Elias Schumann in den Sommerferien unterwegs war, sein Einrad hatte er stets dabei. Der 14-jährige Hohenmölsener wurde im Juni bei der deutschen Meisterschaft im Einradfahren in Düsseldorf Erster in der Disziplin „Flatland“ (die MZ berichtete). Dabei geht es um Tricks auf dem flachen Boden.