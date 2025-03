Bürgermeisterwahl am 30. März

Die Einwohner der Stadt Hohenmölsen können am 30. März einen neuen Bürgermeister wählen.

Hohenmölsen - Am kommenden Sonntag sind die Hohenmölsener an die Wahlurnen gerufen, um über ein neues – oder auch altes – Stadtoberhaupt abzustimmen. Die knapp 8.100 Wahlberechtigten in der Stadt und den Ortsteilen haben dabei die Wahl zwischen dem parteilosen Amtsinhaber Andy Haugk und seinem ebenfalls parteilosen Herausforderer Christoph König (die MZ berichtete).