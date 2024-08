Am Hohenmölsener Busbahnhof, einem beliebten Treffpunkt von Jugendlichen, sind Müll und Vandalismus ein Problem. Welche Schäden der Stadt dort schon entstanden sind.

Hohenmölsen prüft Videoüberwachung am Busbahnhof

Vandalismus und Vermüllung in Hohenmölsen

Am Busbahnhof in Hohenmölsen sind Vandalismus und Vermüllung ein wiederkehrendes Problem. Die Jugend nutzt den Ort gerne, um unter sich zu sein.

Hohenmölsen - Der Hohenmölsener Busbahnhof ist bei Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt, auch zu Uhrzeiten, wenn keine Busse mehr fahren. Hier kann man abseits vom Elternhaus unbeobachtet Freunde treffen und ist in den Abendstunden und an den Wochenenden gerne unter sich. Leider vergessen einzelne dabei offenbar ihr gutes Elternhaus. Die Stadt registriert an dem Busbahnhof jedenfalls regelmäßig Vandalismus und Vermüllung.