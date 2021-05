Hochwasser und Corona Hochwasser und Corona: Wie eine Weißenfelser Fischerei zu Überlebenskünstlern werden

Weissenfels - Totgesagte leben länger. Vor sieben Jahren stand die Fischerei am Alten Saalearm in Weißenfels nach einem gigantischen Hochwasser vor dem Ruin. Sieben Jahre später ist der Erfolg zu Hubert und Steffen Reichardt zurückgekehrt. Das war alles andere als absehbar. Denn 1994 hatte ein Jahrhunderthochwasser die Halle-Fisch GmbH an gleicher Stelle in den Ruin getrieben und den neuen Pächtern drohte 2013 das gleiche ...