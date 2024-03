Weißenfels/MZ. - Wenn sich die Langendorfer bald wieder am knisternden Osterfeuer niederlassen, dann wird wahrscheinlich auch Ramona Wolter irgendwo am Hang sitzen und mit ihrer Gitarre Musik machen. „Musik macht mich einfach glücklich“, sagt die Hobbysängerin. Ein Glücksgefühl, das die 41-Jährige auch an diesem Freitag vermitteln will - als eine der Akteurinnen bei der großen Frauentagsgala im Weißenfelser Kulturhaus.

Als Teenager hat die Langendorferin einst beim damaligen Pfarrer Christoph Krause das Gitarrespielen gelernt. „Mein erster Auftritt war beim Abiball. Ich war extrem aufgeregt“, erinnert sich Ramona Wolter, die heute ehrenamtlich im Langendorfer Burgverein aktiv ist und als Altenpflegerin in der Sozialstation der Caritas in Weißenfels arbeitet. Gerade sitzt sie über einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema Pflegemanagement - eine Grundlage, um die Sozialstation künftig leiten zu können.

Spontaner Auftritt in Schottland

Ihrem Hobby ist sie seit der Premiere beim Abiball treu geblieben. Hat in der einen oder anderen Band gespielt, sich hier und da ausprobiert. Ein paar Mal im Jahr versucht die Hobbysängerin, heute verheiratet und Mutter zweier Teenager, bei Auftritten andere mit ihrer Musik glücklich zu machen. Bei Familienfeiern etwa, beim Musiksommer in der Jüdenstraße oder im Pub im Geleitshaus - einem ihrer Lieblingsorte in der Stadt. Gern erinnert sie sich an zwei besondere Auftritte: in einer Kirche in Frankreich und während eines Urlaubs mit der Familie ganz spontan in einem Pub in Schottland. Wenn sie hierzulande für ihren Auftritt eine kleine Gage erhält, dann spendet sie gern einen Teil davon, für das Frauenhaus etwa oder ein Kinderhospiz in Leipzig. „Das ist dann eine Win-win-win-Situation“, meint die Hobbysängerin. Sie selbst sei beim Singen glücklich, für einen guten Zweck gebe es etwas Geld und bestenfalls fühle sich das Publikum noch gut unterhalten.

Premiere im Kulturhaus

Ihr Repertoire ist dabei breitgefächert. Sie bringt Rockmusik ebenso auf die Bühne wie Klänge eher unbekannter französischer Liedermacher. Interpretiert Lieder der deutschen Pop-Rock-Band „Wir sind Helden“ oder des amerikanischen Sängers Johnny Cash.

Die Frauentagsgala im Kulturhaus ist nun auch für die Langendorferin ein ganz besonderes Ereignis. „Ich bin tatsächlich noch nie im Kulturhaus aufgetreten“, sagt Ramona Wolter und ist beeindruckt von den Organisatoren, die es geschafft haben, talentierte Frauen und Mädchen aus dem ganzen Raum Weißenfels für einen Auftritt vor großem Publikum zu begeistern. Sie selbst wird mit zwei Nummern zum Abend beitragen. Ein Song trägt den Titel „Für die Liebe“, verrät Ramona Wolter schon mal. Aufgeregt sei sie vorher auf jeden Fall, gesteht sie. Doch dann wird es wohl wie so oft. Wenn sie auf der Bühne steht, dann ist sie einfach nur noch glücklich.