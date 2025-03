Volksmusikstar Heino macht auf seiner „Made in Germany“-Tournee in Weißenfels Station. Wann genau er im Kulturhaus auftreten wird.

Heino will bei Tour-Stop in Weißenfels die deutsche Nationalhymne singen

Heino tritt am 20. Juni im Kulturhaus Weißenfels auf.

Weißenfels/MZ. - Volksmusikfans und auch solche, die seine Rock-Coversongs mögen, sollten sich einen dicken Vermerk in den Kalender machen: Altmeister Heino macht auf seiner „Made in Germany“-Tournee am 20. Juni im Kulturhaus Weißenfels Station.

Die Show beginnt 19 Uhr und nach Angaben der Stadtverwaltung wird der inzwischen 86-jährige Heino seine großen Hits wie „Blau blüht der Enzian“, „Karamba, Karacho, ein Whiskey“, „La Paloma“ und „Die schwarze Barbara“ darbieten und – den Angaben zufolge als erster Künstler überhaupt im Rahmen einer Konzerttournee – die deutsche Nationalhymne präsentieren.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter anderem bei www.tim-ticket.de.