Irmtraud Persich vom Heimatverein lässt die Teucherner Zweitklässler in der Ausstellung historisch nachempfundene Masken aufsetzen. Im Hintergrund ist die prachtvolle Kulissennachbildung einer Gänsemarktoper zu sehen.

Teuchern - Seit knapp drei Jahren trägt die Grundschule in Teuchern seinen Namen. Jetzt können die Kinder alles über das Leben und Wirken des berühmten Barockkomponisten Reinhard Keiser erfahren. Möglich macht das die Dauerausstellung über den berühmten Sohn der Stadt, die der Heimatverein Teuchern im Januar in seinen Räumlichkeiten in der Straße des Friedens eröffnet hatte.