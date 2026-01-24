Was Mediziner im Burgenlandkreis an der Krankschreibung per Telefon kritisieren und wann sie diese nutzen.

Hausärzte aus Weißenfels und Umgebung widerprechen Vereinigung und stellen sich hinter Bundeskanzler

Bei einer Krankschreibung per Telefonat kann kein Stethoskop genutzt werden. Auch sonst ist eine Diagnose darüber bei Weitem schwieriger.

Weissenfels/MZ. - Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dafür plädiert hat, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen, und dafür Widerspruch der Kassenärztlichen Vereinigung erntete, stärken ihm Hausärzte aus dem Burgenlandkreis bei einer MZ-Umfrage den Rücken.