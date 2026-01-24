Einrichtungsfachmarktkette musste nach Pleite bereits dutzende Filialen bundesweit schließen. Wie es mit dem Standort im Pep weitergehen soll.

Zur Zukunft der Hammer-Filiale in Bernburg ist eine Entscheidung gefallen.

Bernburg/MZ. - Noch immer hält sich in Bernburg hartnäckig das Gerücht, dass die Hammer-Filiale im Pep-Markt an der Kalistraße schließen wird. Denn die Unternehmensgruppe Schlau, die hinter den bundesweit 170 Einrichtungsfachmärkten steht, hatte bereits im Juni vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Inzwischen ist eine Entscheidung gefallen.