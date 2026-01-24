Neues aus dem Stadtmuseum Halle Wohnungslosigkeit in Halle sichtbar machen - Burgstudierende gestalten Ausstellung
Mit einer Sonderausstellung machen Studierende der Kunsthochschule Burg Giebichenstein gemeinsam mit der Evangelischen Stadtmission und dem Stadtmuseum Halle auf ein hochaktuelles Thema aufmerksam.
24.01.2026, 06:01
Halle (Saale)/MZ. - Das Stadtmuseum Halle startet mit einem vollgepackten Programm ins neue Jahr. Mehrere neue Ausstellungen mit spannenden Themen und viele weitere Highlights stehen im Veranstaltungskalender des Museums. Den Auftakt macht eine Ausstellung, die Wohnungslosigkeit in Halle sichtbar machen will.