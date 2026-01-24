Mit einer Sonderausstellung machen Studierende der Kunsthochschule Burg Giebichenstein gemeinsam mit der Evangelischen Stadtmission und dem Stadtmuseum Halle auf ein hochaktuelles Thema aufmerksam.

Professorin Stephanie Kiwitt (Mitte) mit den beiden Burg-Studenten Olivier Conrad (l.) und Paul Melzer (r.). Sie und weitere Studierende haben die Ausstellung über Wohnungslosigkeit gestaltet.

Halle (Saale)/MZ. - Das Stadtmuseum Halle startet mit einem vollgepackten Programm ins neue Jahr. Mehrere neue Ausstellungen mit spannenden Themen und viele weitere Highlights stehen im Veranstaltungskalender des Museums. Den Auftakt macht eine Ausstellung, die Wohnungslosigkeit in Halle sichtbar machen will.