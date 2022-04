Ein Kellerbrand in der Merseburger Straße in Weißenfels hat am Mittwochvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst (Symbolfoto).

Weißenfels - Wegen eines Kellerbrandes ist am Mittwochvormittag ein Mehrfamilienhaus in der Merseburger Straße in Weißenfels evakuiert worden. Nach Behördenangaben soll eine Zigarette Unrat in einem Lichtschacht entzündet haben und es bildete sich starker Rauch. Eine Frau sei leicht verletzt, das Haus aber nicht beschädigt worden, hieß es.