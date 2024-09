Weißenfels/MZ - Ungewöhnlicher Wildunfall im Burgenlandkreis: Auf der Landstraße zwischen Langendorf und Prittitz bei Weißenfels hat am Mittwochmorgen ein Pkw einen Feldhasen erfasst. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ist das Tier dabei „im Fahrzeug“ eingeklemmt worden. Beamte hätten das Tier aus seiner misslichen Lage befreien können, anschließend habe der Hase unverletzt das Weite gesucht. Wo und wie genau der Hase an dem Fahrzeug eingeklemmt worden war, dazu konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag allerdings keine Angaben machen. Das Auto sei bei der Kollision beschädigt worden.